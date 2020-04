Në bashkëbisedimin e kryeministrin Rama me kryebashkiakët e vendit, e pranishme ka qenë edhe ministrja e Shëndetësisë, Ogeta Manastirliu e cila tha se zonat e gjelbërta të lëvizjes do të monitorohen.

Manastirliu shtoi se nëse në këto qytete do të thyejnë masat e vendosura, atëherë do të ketë kthim pas në gjendjen e mëparshme.

Manastirliu: Komiteti ka vendosur që të lehtësojë masat në zonat e gjelbërta dhe të ketë mundësi që të pilotojë disa lejime apo masa lehtësuese për lëvizjen, të përdoret transporti personal duke respektuar protokolle strikte. Duhet të përgatitemi që nga e hëna të zbatohet ky plan. Nëse do të vëmë re që në një bashki thyhen këto masa, do të rikthejmë në gjendjen e mëparshme. Në disa bashkia risku është më i vogël, por kjo nuk do të thotë mos respektim masash. Nga bashkitë kërkohet izolimi i zonave siç janë parqet dhe këndet e lojëra. Sa më shumë do të respektohen rregullat e vendosur dhe protokollet e sigurisë ku kërkohet bashkëpunimi juaj si kryetarë bashkive. Nëse edhe bashkitë e tjera do të dalin nga zona e riskut, atëherë do të lehtësojmë masat aty ku shpërndarja e infeksionit do të ulet.

Ndërsa kryeministri në ndërhyrjen e tij bërë thirrje për t’i mbajtur të moshuarit larg nga vizitat në shtëpi dhe grumbullimet për domino, si dhe për mos hapjen e lokaleve.

Rama: Dy elementë janë shumë të rëndësishëm: domosdoshmëria që ju dhe me gjithë sistemin e kryepleqve, lokalet që mund të tundojnë që të hapin qepenat, është një katastrofë. Të gjithë duhet të jeni shumë të vëmendshëm, jo vizita në shtëpi. Prindërit t’i ndihmojnë dhe t’i dërgojnë ushqimin te deja, jo t’i përqafojnë dhe t’i puthin. Pensionistët në makina në asnjë mënyrë. ata do t’i lehtësojmë, do kenë ditën e tyre, por jo për domino e në makina, s’mund të rrezikojnë jetën e tyre. Kujdes lokalet dhe vizitat në shtëpi, pasi këto vizita nuk ruhen me shtëpi. Secili duhet të jetë roje për veten e tij dhe për të tjerët.