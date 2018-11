Ne inagurimin e urgjences se re ne spitalin e Shkodres, Ministrja e Shendetesise Ogerta Manastirliu ka folur edhe per largimin e bluzave te bardha nga Shqiperia drejt vendeve europiane.

Manastirliu: Ikja e bluzave te bardha eshte nje fenomen qe prek vendet e rajonit, fenomen qe ka prekur edhe Shqiperine. Ka mjek qe ikin dhe rikthehen, ne kemi strategjine tone.

Po rrisin pagat per personelin mjekesore me 7 %, po permiresojme kushtet e punes, incentivat financiare me bonusin e mjekeve jane tre hapat e strategjise tone per te ndalur ikjen e bluzave te bardha.

Sherbimi kombetare eshte fuqizuar per 100 autoambulancat e para por ajo cfare po realizojme eshte shtimi i 38 autoambulancave ne te gjithe vendin ne menyre qe te mos kete probleme sa i takon sherbimit ndaj qytetareve. Ne 5 vite investimet kane shkuar aty ku duhet.