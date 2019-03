Analisti Mark Marku thotë se e shikon me shqetësim të madh situatën politike ne vend. Ai analizon shumë prej shqetësimeve që po kalon vende ynë.

Sipas tij janë disa skenarë të mundshëm për zgjedhjet vendore megjithatë në dilemë është a do të ketë zgjedhje vendore apo jo dhe se si do të zhvillohen këto zgjedhje me pjesmarrjne e një partie të vetme

Analisti Marku parashikon se do të gjendet një zgjedhje politike mës mazhorancës dhe opozitës po nuk është i sigurt nëse do të zgjidhet me konfrontime apo me kompromis politik

Analisti Mark Marku ishte sot në Shkodër ku mori pjesë në Workshopin “Media dhe fushata për zgjedhjet vendore”