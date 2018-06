Kryeministri Zoran Zaev dhe Ministri i Jashtëm Nikola Dimitrov do të informojnë sot në orën 10 presidentin Gjorge Ivanov për marrëveshjen me Greqinë dhe mosmarrëveshjen që emri i ri ka me Kushtetutën e Maqedonisë.

Tsipras tha dje se marrëveshja ruan identitetin dhe gjuhën maqedonase. Detajet e marrëveshjes do të bëhen publike sot ose nesër.

Sipas deklaratave zyrtare të dy kryeministrave, emri i ri i Maqedonisë – Republika e Maqedonisë Veriore, do të jetë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Kjo përfshin ndryshimet kushtetuese.

Kryeministri maqedonas thotë se gjuha maqedonase në marrëveshjen do të qëndrojë pa një shënim, siç konfirmohet nga OKB.

Në kolonën shtetësia do të jetë (maqedonas / qytetarë të Maqedonisë së Veriut).

Emri i ri do të fillojë të përdoret pasi marrëveshja me Republikën e Greqisë do të ratifikohet nga parlamentet e të dy vendeve.

Parlamenti grek duhet ta ta bëjë deri në fund të vitit, Maqedonia deri në fund të kësaj jave.

Ndryshimet në Kushtetutë do të duhet të zbatohen pas një referendumi të mundshëm (në fund të shtatorit ose fillimit të tetorit). Deri në fund të vitit, Greqia do të duhet të ratifikojë protokollin për anëtarësimin e plotë të Maqedonisë në NATO.

Në qershor, Greqia duhet të dërgojë një letër në BE dhe NATO se nuk ka pengesa për integrimin euroatlantik të Maqedonisë.

Më 28 qershor, Maqedonia duhet të marrë një datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe më 12 korrik një ftesë për anëtarësimin në NATO.

Lloji i targave të targave të automjetit do të ndryshojë, në vend të MK – NMK, dhe kodet MK dhe MKD do të mbeten të vlefshme.