Maturantët në qytetin e Shkodrës i janë nënshtruar këtë të enjtë provimit të fundit, atij të lëndës me zgjedhje. Ndryshe nga sa ndodhi me provimin e gjuhë letërsisë që ngjalli reagime të shumta duke i ngritur maturantët në protesta për katër ditë me radhë , provimi i lëndës me zgjedhje ishte i nivelit mesatar

Një pjesë e maturantëve shprehen se datat e provimeve pothuajse të ngjeshura me njëra tjetrën, ka qënë një shqetësim për ta, pasi nuk kanë patur kohë të mjaftueshme për të mësuar

Ky është provimi i fundit i maturantëve, të cilët mbyllin një cikël shkollor për të filluar një sfidë të re, atë të universitetit. Edhe ky provim është zhvilluar nën masat e vendosura nga Ministra e shëndetsisë për të parandaluar përhapjen e COVID-19.