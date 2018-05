Edhe pse shumë deputetë kërkuan në mbledhje që të bojkotohet parlamenti, duket se grupi demokrat ka vendosur të kundërt: Nuk do të ketë bojkot, thanë burime nga mbledhja.

Pritet që PD të njoftojë zyrtarisht median se cili do jetë aksioni i radhës.

Marrëdhëniet me parlamentin thanë burimet, do të jenë të kushtëzuara, si në javët e kaluara. Pra deputetet do paraqiten ne komisione per te kerkuar largimin e Xhafes.

Pas mbledhjes me grupin e tij parlamentar, Basha pritet të zhvillojë dhe një takim me partitë aleate.