Bashkëpunimi në mes komunitetit të biznesit në një segment të Zonës Industriale të Shkodrës me Bashkinë, ka bërë të mundur jo vetëm sistemimin e rrugës por edhe mbledhjen e 115 pemeve dekorative- bli.

Në mbyllje të procesit, kanë qenë të pranishëm nënkryetari i Bashkisë Dritan Meta dhe përfaqësues të biznesit të zonës me në krye ideatorin Ali Tula, edhe anëtar i KB Shkodër.

Sipas drejtuesve te Bashkise se Shkodres, behet me dije se kjo inisiative nuk do te jete e vetmja pasi do te nderhyhet edhe ne zona te tjera te territorit te Bashkise Shkoder me qellim rritjen e siperfaqeve te gjelberta ne Shkoder.