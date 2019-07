Kategoria Superiore do të nisë sezonin e ri futbollistik në 24 gusht. Vendimi u mor në mbledhjes e ditës së sotme të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit e cila drejtohej nga presidenti i saj Armando Duka.

Ky sezon do të përfundojë 23 Majin e 2020-ës. Ndërsa në mbledhje gjithashtu u vendos e Kategoria e Parë do të fillojë më 14 shtator për t’u mbyllur në 16 Maj të vitit të ardhshëm.

Komiteti vendosi si afat përfundimtar për dorëzimin e dokumenteve datën 31 korrik, e nëse kriteri financiar nuk përmbushet , klubi nuk do mund të regjistrohet.

Njoftimi në faqen zyrtare të FSHF-së

U zhvillua sot në Federatën Shqiptare të Futbollit mbledhja e radhës e Komitetit Ekzekutiv. Nën drejtimin e Presidentit Armand Duka, Komiteti Ekzekutiv ka diskutuar në lidhje me disa çështje të rëndësishme të përcaktuara në rendin e ditës, duke miratuar disa propozime si miratimin e datave për fillimin dhe mbarimin e kampionateve të Kategorisë Superiore, Kategorisë së Parë, Kategorisë së Dytë, Kategorisë Superiore U-17 dhe U-19 si dhe Kategorisë së Parë U-17 dhe U-19.

Miratoi ndryshime në strukturën e Kategorisë Superiore, ndryshime në skemën dhe strukturën e Kategorisë së Parë, ndryshime në skemën dhe strukturën e Kategorisë së Dytë, krijimin e Kampionatit Kombëtar për U-15, refuzimin e kërkesës së bërë nga Liga për shtimin e numrit të të huajve nga 4 në 5 lojtarë dhe mbulimin e shpenzimeve për arbitra dhe delegatë nga FSHF për të gjithë kampionatet Rajonale dhe Kombëtare, shpenzime që deri më tani paguheshin nga skuadrat pjesëmarrëse.

Komiteti Ekzekutiv në këtë mbledhje të datës 5 Korrik 2019 vendosi dhe shtyrjen e mbledhjes se Komisionit të Licensimeve të klubeve për dhënien e licensave të Kategorisë Superiore për edicionin 2019-2020.

Komiteti Ekzekutiv i FSHF miratoi strukturat dhe skemat për Kategorinë Superiore, Kategorinë e Parë dhe Kategorinë e Dytë nga sezoni ardhshëm deri në sezonin 2022-2023. Nga sezoni 2019-2020 nga Kategoria Superiore do të zbresin direkt dy skuadra (vendi i 9 e 10) dhe vendi 8-të do të luajë një play-out me fituesen e play-offit të Kategorisë së Parë.

Play-offi i Kategorisë së Parë është produkt i vëndeve të dyta të Grupeve A dhe B në këtë kategori, të cilat do të luajë një ndeshje finale ndërmjet tyre për të shpallur fituesen që do të luajë me vendin e 8-të të Kategorisë Superiore. Kjo ndeshje do të luhet në stadiumin e skuadrës që është renditur në vendin e tetë të Kategorisë Superiore. Kategoria Superiore do të fillojë më datë 24 Gusht 2019 dhe do të mbyllet më datë 23 Maj 2020.

Kategoria e Parë në sezonin 2019-2020 ka strukturën me 20 skuadra. Dy grupe A dhe B me 10 skuadra dhe luhen 2 faza të rregullta me 18 ndeshje. Në fazën e tretë play-off për tu ngjitur në Kategorinë Superiore luajnë skuadrat e renditura nga vendi i 1( parë) deri në vendin e 4 ( katërt). Ndeshjet luhen me sistem vajtje-ardhje.

Pikët e grumbulluar në dy fazat e para do të llogariten të plota në këtë fazë. Skuadrat që renditen të para ne grupet A dhe B ngjiten menjëherë në Kategorinë Superiore. Skuadrat e renditura në vendin e 2 (dytë) në Grupet A dhe B do të luajnë ndeshje finale me një takim për të përcakutar skuadrën e cila do të luajë ndeshje play-off me një takim me skuadrën e renditur ne vendin e (8) tete te Kategorise Superiore.

Faza e tretë play-out që do të përcaktojë skuadrat që do të zbresin në Kategorinë e Dytë. Në këtë fazë luajne skuadrat e renditura nga vendi i 5( pestë) deri në vendin e 10 (dhjetë). Ndeshjet luhen me sistem vajtje-ardhje. Pikët e grumbulluara në dy fazat e para do të llogariten të plota në këtë fazë. Vendi i 9 (nëntë) dhe vendi i 10 (dhjetë) i grupeve A dhe B zbresin menjëherë në Kategorinë e Dytë. Vendi i 8 tetë i grupit A do të luajë ndeshje play-off me vendin e dytë të Kategorisë së Dytë, Grupi B. Vendi i 8 (tetë) i grupit B do të luajë ndeshje play-off me vendin e dytë të Kategorisë së Dytë, Grupi A.

Kategoria e Parë do të fillojë më datë 14 Shtator dhe do të përfundojë në datë 16 Maj.

Skema e Kategorisë së Parë për katër sezonet e ardhshme do të jetë:

Sezoni 2019-2020 me 20 skuadra

Sezoni 2020-21 me 18 skuadra

Sezoni 2021-2022 me 16 skuadra

Sezoni 2022-2023 me 14 skuadra

Për sezonin 2019-2020 skuadrat në Kategorinë e Parë janë të ndara në këto dy grupe:

Ndryshime do të pësojë edhe skema dhe struktura e Kategorisë së Dytë. Sezoni 2019-2020 do të jetë me 26 skuadra, sezoni 2020-2021 me 24 skuadra, 2021-2022 me 22 skuadra dhe 2022-2023 me 20 skuadra. Kategoria e Dytë do të fillojë më datë 21 Shtator dhe do të përfundojë më datë 16 Maj 2020.

Këto ndryshime në strukturën dhe skemës nga Kategoria Superiore deri në Kategorinë e Dytë janë bërë me qëllim rritjen e cilësisë dhe garës sportive në të gjitha nivelet.

Komiteti Ekzekutiv i FSHF miratoi krijimin e Kampionatit Kombëtar U-15, në të cilin do të marrin pjesë 20 skuadra të cilat do të jenë të ndara në dy grupe nga 10 skuadra. Ky kampionat do të zhvillojë ndeshjet në tre faza me systemin vajtje-ardhje.

Në këtë mbledhje të rradhës së KE nuk u miratua propozimi nga Liga për rritjen e numrit të të hujave nga 4 në 5.

Komitetit Ekzekutiv miratoi kërkesën e klubeve dhe shoqatave sportive për zerimin e tarifave për zyrtaret e ndeshjeve në të gjitha kampionatet Rajonale dhe Kombëtare. FSHF merr përsipër mbulimin e shpenzimeve për arbitrat dhe delegatët, shpenzime të cilat deri më tani paguheshin nga klubet dhe shoqatat që merrnin pjesë në këto kampionate.

KE vendosi shtyrjen e mbledhjes se Komisionit të Licensimeve të klubeve për dhënien e licensave të Kategorisë Superiore për edicionin 2019-2020. Afati i fundit për pranimin e dokumentave përkatëse konform Rregullores së Licensimit të Klubeve për pjesmarrjen në veprimtaritë e FSHF-së, Neni 13, dhe Pika V e Aneksit I (Kriteret Financiare) do të jetë data 31 Korrik 2019.

Në rast se edhe pas këtij afati, kriteri financiar nuk do të jetë përmbushur, materialet do ti paraqiten Komisionit të Licensimit të Klubeve në gjendjen aktuale, çka do të thotë se klubi juaj mund të rrezikojë mosmarrjen e licensës e për rrjedhojë edhe mospjesmarrjen në kampionatin Kombëtar të Kategorisë Superiore për sezonin 2019-2020.

Superkupa e Shqipërisë do të zhvillohet më datë 18 Gusht 2019.

Kampionatet e Kategorisë Superiore, U-17 dhe U-19, do të fillojnë më datë 14 Shtator dhe do të mbyllen në datë 16 Maj.

Kampionatet e Kategorisë së Parë, U-17 dhe U-19, do të fillojnë më datë 22 Shtator dhe do të mbyllen në datë 17 Maj.

Kampionati Kombëtar i U-15, do të fillojë më datë 29 Shtator dhe do të përfundojë në datë 17 Maj.