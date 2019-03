Kryedemokrati Lulzim Basha ka mbyllur protestën e sotme të pozitës në oborrin e Partisë Demokratike duke theksuar se zgjedhje me Edi Ramën nuk do ketë dhe as pak me atë që e quajti ‘Maduro i Ballkanit’.

Ai iu tha mbështetësve se qëndresa e opozitës po hap një horizont shprese për çdo shqiptar.

“Mirënjohje për ju vëllezër e motra, qytetarë të lirë në shpirt e në mendje, pararendës të lirisë dhe demokracisë europiane që po vjen. Sot në këtë protestë me pjesëmarrjen tuaj, qëndresën dhe zërin tuaj keni bërë të dëgjohet zëri i absolutes totale të shqiptarëve që ka një mesazh të prerë e të parevokueshëm ‘Rama ik’.

Qëndresa jonë po hap një horizont të ri shprese për çdo shqiptar, çdo burrë e grua që do të ndërtojë këtu një të ardhme europiane. Orët e kësaj bande po numërohen mbrapsht me çdo bashkim të jashtëzakonshëm proteste si ky i sotmi”, deklaroi Basha.

Ai iu dërgoi një mesazh edhe atyre që pranuan mandatin e deputetit dhe ata që kanë bërë pakt me kryeministrin Edi Rama. Basha tha se në këtë protestë askush nuk është për karrige.

“Kush nuk e ka dëgjuar nga hipokritët e kojtur me paratë e narkokryeministrit le ta dëgjojë. Kush nuk e ka kuptuar le ta kuptojë mirë dhe qartë, zgjedhje me Edi Ramën nuk do të ketë. Pakt me Maduron e Ballkanit nuk do të ketë. Kjo beteje ka nisur për çdo shqiptar, për të çliruar Shqipërinë nga qeveria e krimit.

Kjo qëndresë ka nisur për t’i kthyer qeverisjen çdo shqiptari dhe nuk do ndalet deri sa ta bëjë realitet. Askush në këtë protestë, askush në këtë kryengritje demokratike popullore nuk është këtu për karrige, për pushtet dhe aq më pak për pazare por për t’i dhënë fund njëherë e mirë pazareve në kurriz të popullit, qytetarëve, demokracisë, lirisë.

I vetmi Pazar që ka mbetur në Tiranë është pazari i gjësë së gjallit, kopja më e shëmtuar e pazarit të Milotit që po e merr përpara revolta e shqiptarëve të bashkuar”, theksoi kreu i PD.