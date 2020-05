Megjithë rënien e infeksioneve dhe fillimin e fazës 2, në radhët e italinëve duket se nuk ka dëshirë për pushime. Kjo të paktën sipas sondazhti Confturismo-Confcommercio, sipas të cilit është rritur numri i atyre që në fund të urgjencës do të shtyjnë pushimet edhe nëse kanë mundësi për ta bërë këtë.

Sondazhi – Italianët e shqetësuar për urgjencën në mars ishin 86%, në prill ato u bënë 80%. Më shumë se gjysma e të anketuarve, 57% , thanë që, edhe pas përfundimit të urgjencës, ata nuk do të lëvizin për të marrë pushime , në mars ishte 53%; 32% shprehen se do të bëjnë pushime, por 2-3 ditësh dhe nuk do të shkojnë shumë larg.

Shkurt, në vend se pushimet verore, pushimet e italianëve ngjajnë me të ashtuquajturat pushime të shkurtra të “mesit të sezonit” , me një ndikim shumë më të vogël në konsum. Vetëm 20% dëshirojnë të paketojnë çantat e tyre pasi të mbarojë urgjenca shëndetësore, 15% janë të pasigurt në lidhje me burimet financiare të disponueshme, 8% nuk e dinë nëse do të mund të bëjnë pushime për shkak të angazhimeve në pune.

Dëshira për të bërë blerje ose për të blerë dhurata në pushime gjithashtu ka rënë, ndoshta e lidhur me frikën e frekuentimit të konteksteve urbane, por sigurisht që lidhet edhe me krizën e perceptuar ekonomike. Vetëm 7% e të anketuarve e vendosin atë midis synimeve ndërsa vitin e kaluar, përsëri në prill, ishte 22%. Prandaj, natyra e njohur transversale e ekonomisë së turizmit, e cila përfiton nga tregtia, transporti vendor, kultura dhe dhjetëra sektorë të tjerë, është gjithashtu me një rrezik shumë të lartë.

“Në këtë situatë – komenton presidenti i Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè – të mos ndërhysh menjëherë dhe me mjete efektive për të mbështetur aktivitetet e sektorit dhe konsumin, me një manovër të sinkronizuar në disa fronte, do të thotë të mohosh bazat e ekonomisë dhe duke mos qenë plotësisht të qartë se cilët janë sektorët strategjikë në sistemin e vendit tonë “.