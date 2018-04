Trajneri i Vllaznisë, Ernest Gjoka, do të luajë kundër Teutës, të dielën prej orës 19:00 në stadiumin “Niko Dovana”.

Skuadra shkodrane do të jetë në duelin e zjarrit, pasi një fitore me Teutën në Durrës do të ishte një hap shumë i madh për luftën për mbijetesë.

Në deklaratën në pragneshjen ndaj djemve të detit trajneri i kuqebluve u shpreh se kjo është një ndeshje e rëndësishme por jo vendimtare për Vllazninë dhe e rëndësishme është që nga ky takim të mos dalin me humbje.

Ndërkohë për trajnerin Gjoka marrja e një barazimi është i kënaqshëm.

Në sfidën ndaj durrsakëve Renato Malota nuk do të jetë i gatshëm por do të jetë në stol me pjesën tjetër të ekipit. Ndërsa Ernest Gjoka në deklaratën e tij vazhdon se tek Vllaznia ka pasur besim që në ditën e parë që ka ardhur në drejtim të pankinës kuqeblu.

Ndeshja Teuta-Vllaznia do të zhvillohet këtë të dielë në stadiumin “NIko Dovana” në orën 19:00