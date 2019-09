Prej ditës së martë e deri në mes të javës përgjithësisht parashikohet mot me diell. Ditën e enjte pjesërisht në Veri do të nisin reshjet e shiut. Paqendrueshmëria në të gjithë territorin parashikohet ditën e premte.

Më së shumti reshjet do të përfshijnë pjesën jugore, aty ku hera herës do të krijohen kushtet për shtrëngata, rrebeshe me shkarkesa elektrike.Kjo situatë gjatë së premtes do të sjellë dhe rënie të temperaturave.

Era do të fryjë e lehtë e përkohësisht mesatare përgjatë bregdetit duke u shoqëruar me valëzim të forcës 3 ballë.