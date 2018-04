Mos lejoni që të dëmtohet edhe ajo cfare eshte me e shenjta për shqitparet dhe komunitetet fetare, sic eshte familja. Ky ka qene mesazhi i percjelle me rastin e festes se pashkeve ortodokse nga drejtuesi i Kishes Ortodokse ne Shkoder At Aleksander Petani.

Gjate vizites se personaliteteve ne kuader te festes se pashkes, Petani i ka kerkuar prefektit, deputeteve dhe kryebashkiakes Ademi qe te nderhyjne qe kjo te mos ndodhe.

Prej disa ditesh opinioni publik ka reaguar ashper ndaj tendecave per te perfshire ore te hapura ne lidhje me devijet e te rinjve ne shoqeri cka ka sjelle edhe distancimin dhe kritiakt nga komunitetet fetare, nderkohe qe ne lidhje me kete ceshtje kane reaguar edhe nderkombetaret.