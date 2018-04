Një vajze minorene dje reagoi publikisht se e ka ngacmuar seksualisht mësuesi i saj.

Xhaxha i 11-vjeçares nga fshati i Kalasë ka thënë p se nëse nuk vepron ligji për mësuesin Neshat Tepelena, do të bëjnë vetëgjyqësi.

Ndërsa kryeplaku i fshatit, Ferdin Xhaferri është shprehur se Tepelena është përballur me një rast të ngjashëm edhe në vitin 2003.Sipas Xhaferrit çështja në atë kohë u mbyll vetëm me një vërejtje me shkrim.

“Çështja ka shkuar edhe te seksioni i arsimit dhe është protokolluar në nëntor të vitit 2003. Në atë kohë kjo çështja u mbyll me një vërejtje me shkrim për mësuesin Neshat Tepelena. Ai e ka në dosjen e tij të punës vërejtjen me shkrim”, tha ai.

Banorët kanë treguar se ai ka ngacmuar seksualisht edhe vajzën e kolegut të tij.

Sipas tyre ngjarja ka ndodhur 2 javë para publikimit të rastit të vajzës 11 vjeçare e fshatit Kalasë. Neshat Tepelena është arrestuar nga policia e Delvinës me akuzën për ngacmim seksual.

Skandali dyshohet se ka ndodhur rreth dy muaj më parë në ambientet e Shkollës “Ali Hajdini” në fshatin Kalasë të Delvinës, por u mbajt i fshehur nga familja e nxënëses për shkak të opinionit.

Ata thyen heshtjen të shtunën, dhe vetëm pak orë pas denoncimit publik mësuesi u shoqërua për në komisariatin e Policisë së Delvinës.

60 vjeçari ka mohuar akuzat në dëshminë e parë në Polici. Ai është shprehur se e ka trajtuar 11 vjeçaren si të gjithë nxënësit e tjerë të shkollës ku jepte mësim deri pak muaj më parë.