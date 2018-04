Pas protestave të dhunshme sot në Rrugën e Kombit, ka reaguar edhe Presidenti i Republikës Meta, përmes zyrës së tij të shtypit.

Meta ka shprehur shqetësimin për situatën, ndërsaa ka bërë thirrje për evtimin e dhunës.

“Presidenti i Republikes shpreh shqetesimin per situaten e krijuar ne Rrugen e Kombit dhe keqardhjen per personat e lenduar gjate protestes se sotme. Ai ben thirrje per evitimin e dhunes per vetepermbajtje dhe dialog e mirekuptim me qellim normalizimin e situates dhe kthimin e levizjes normale te automjeteve dhe qytetareve ne pritje”, thuhet në reagimin e presidencës.