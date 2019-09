Presidenti Ilir Meta ka mbërritur në Kuvend për t’u përballur me komisionin hetimor parlamentar të ngritur për hetimin e tij. Meta ka ecur në këmbë nga presidenca drejt parlamentit dhe do të jetë i shoqëruar nga dy këshilltarët e tij. Ky komision i ditës së sotme do të sjellë edhe një përballje të presidentit me kreun e këtij komisioni Ulsi Manja, të cilin presidenca e ka përmendur në deklarata publike lidhur me audio-përgjimet të publikuara nga Bild.

Meta do të ketë përballë në komision jo vetëm maxhorancën por edhe opozitën e re parlamentare.

Kjo është hera e parë në historinë e politikës shqiptare, që një president përballet me një komisionin hetimor që kërkon shkarkimin e tij.

Komisioni hetimor për kreun e shtetit është ngritur për të hetuar nëse ai ka shkelur kushtetutën duke anuluar zgjedhjet e 30 qershorit.Kreu i shtetit anuloi zgjedhjet me argumentin e situatës politike dhe bojkotit të opozitës, por KQZ dhe Kolegji Zgjedhor rrëzuan kreun e shtetit dhe shumica zhvilloi zgjedhjet, të cilat Meta dhe opozita nuk i njohin.

“Unë jam shumë i përcaktuar. Jam shumë mendje-mbushur dhe shumë i bindur në gjithë veprimet e mia. Nisma e mazhorancës nuk është shqetësimi im. Jam për t’iu garantuar të gjithëve se deri në 24 korrik 2022 presidenca do jetë një kështjellë e mbrojtjes së kushtetutës”, u shpreh Meta.