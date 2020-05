Presidenti Ilir Meta ashtu sikur kishte paralajmëruar në orën 13:15 ka dalë në një konferencë për mediat ku ka bërë edhe një herë një rezyme për arsyet e kthimit të ligjit për turizmin detar dhe shtesën e koncesionit në portin e Porto Romanos.

Presidenti Meta tha se përpjekjet e tij për të ecur para me integrim u minuan dhe se tashmë nuk do të merret më me Tiranën Politike por do i përkushtohet qytetarëve.

“Kam bërë përpjekje të qartë për të ecur bashke në procesin e integrimit të Shqipërisë me kërkesat që paraqita javën e kaluar që ta gjente vendin më të bashkuar, por këto përpjekje u minuan dhe secili le të mbajë barrën e veprimeve të tyre. Unë do të kalojë më pak kohë me Tiranë politike dhe do i kushtojë më shumë kohë qytetarëve”, tha Meta.