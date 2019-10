Kreu i Shtetit, Ilir Meta pritet të takohet me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg.

Takimi do të zhvillohet në Shtabin e NATO-s në Bruksel, me 28 tetor. Takimi i Metës me Stoltenberg është bërë me dije nga zyra e shtypit e Sekretarin e Përgjithshëm.