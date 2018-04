Deputetët e PD dhe LSI kanë bllokuar foltoren e Kuvendit pas fjalimit të Lulzim Bashës, për të pezulluar punimet e seancës, deri në përjashtimin e kryeministrit Edi Rama për fyerje ndaj shqiptarëve gjatë seancës së para dy jave.

Basha foli për protestën në Kukës, arrestimin e 11 kuksianëve për aktet në “Rrugën e Kombit” si dhe për fyerjet e Ramës. “Ky parlament nuk do të vazhdojë asnjë sekond pa e nxjerrë nga salla kryeministrin Rama. Ndale seancën menjëherë. Përjashtoje!

Nuk ka për të pasur procedim normal pa larguar njeriun që ka ofenduar të gjithë shqiptarët”, u shpreh kryetari i PD, Lulzim Basha. “Arrestimi i 11 kuksianëve është turp, mos i harroni ata. Indiferenca, heshtja, frika hezitimi ynë janë fuqia e plaçkitësve si Edi Rama”.

Pas fjalimit të Bashës, deputetët e opozitës rrethuan foltoren. Por situata degjeneroi më tej me hedhjen e qeseve me miell, shisheve me ujë, stilolapsa dhe topa letre në drejtim të kryeministrit Rama, kryeparlamentarit Ruçi dhe ministrave të kabinetit.

Ora 11:40 Mbyllet seanca e Kuvendit, opozita shkakton 2 orë kaos

Pas dy ore tensioni dhe kaosi nga opozita, Kuvendi ka mbyllur punimet me votimin e projektligjeve vetëm me votat e PS. PD dhe LSI mbajtën të bllokuar gjatë gjithë kohës foltoren, por kjo nuk e pengoi Kuvendin të votonte projektligjet e parashikuara në rendin e ditës.

Ora 11:30 Kuvendi votohen pr/ligjet mes kaosit

Edhe pse opozita bllokoi për rreth një orë e 30 minuta foltoren e Kuvendit, seanca vijoi pavarësisht tensioneve. Deputetët e PD dhe LSI refuzuan të marrin fjalën për rendin e ditës, çka bëri që Ruçi t’u japë fjalën vetëm deputetëve të maxhorancës.

Shumica votoi vetëm me votat e saj projektligjet e parashikuara në rendin e ditës. Kuvendi votoi pr/rezolutën për KQZ, marrëveshjen me Kosovën për pensionet, të cilat u miratuan me 74 vota pro.

Ora 11:20 Deputetët e opozitës hedhin sende të forta në drejtim të Ramës

Pas qeseve me miell, deputetët e PD dhe LSI kanë hedhur sende të forta në drejtim të kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të qeverisë. Ata hodhën shishe me ujë, stiolapsa dhe topa letre. Ruçi ndërpret sërish seancën.

Ora 11:15 Pas Nokës, Ruçi përjashton edhe Ervin Salianjin

Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi ka përjashtuar nga punimet e seancës edhe deputetin tjetër të PD, Ervin Salianji, pas Flamur Nokës.

“Ervin Salianji për përdorimin e mjeteve të palejueshme ndaj drejtuesit të seancës përjashtohet nga seanca Parlamentare. Ervin Salianji dhe Flamur Noka lironi sallën. Shërbimet e Kuvendit t’u komunikojnë deputetëve daljen e tyre nga salla. Ndërpritet seanca”, tha Ruçi.

Ora 11:10 Ruçi përjashton Flamur Nokën

Flamur Noka përjashtohet nga seanca me vendim të kryeparlamentarit Gramoz Ruçi, pasi hodhi miell në drejtim të kryeministrit Edi Rama.

“Liro Sallën, shërbimet e kuvendit ta nxjerrin jashtë z.Noka”, u shpreh Ruçi i cili ndërpreu për të tretën herë seancë derisa Flamur Noka të linte ulëset nga punonjësit e Gardës.

Ora 11:05 Noka dhe Balliu i hedhin miell Ramës

Vijonë tensionet në Kuvend. Teksa mbanin të rrethuar foltoren e Kuvendit, deputetët e PD, Flamur Noka dhe Klevis Balliu i hedhin qese me miell Edi Ramës.

Pas këtij momenti, kryeparlamentari Gramoz Ruçi ndërpret seancën për herë të dytë.