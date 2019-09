NDËRKOHË NJË TJETËR AKSIDENTI ËSHTË REGJISTRUAR NË AKSIN MILOT-MAMURRAS NË AFËRSI TË KRYQËZIMIT TË PATOKUT. NJË MAKINË KU PO UDHËTONTE NJË FAMILJE NGA

KUKËSI KA DALË NGA RRUGA DHE ËSHTË PËRPLASUR ME BARRIERAT.NË MAKINËN TIP FORD ME TARGA AA 453 HI KANË QENË PESË PERSONA, DREJTUESI DRILON ÇENGU 30-VJEÇ ME PRINDËRIT, BASHKËSHORTEN DHE FËMIJËN E VOGËL. TË PLAGOSURIT JANË DËRGUAR NË SPITALIN E TRAUMËS NË TIRANË.