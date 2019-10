U përuruan sot ambientet e rikonstruktuara të ZSHQ në Komisariatin e Malësisë së Madhe, një projekt i financuar nga kontributet vullnetare të investitorëve vendas. Ministri Lleshaj me këtë rast falënderoi kontribuesit dhe këtë gjest e konsideroi si “një mesazh shumë të rëndësishëm të angazhimit qytetar”.

Ministri Sander Lleshaj i pranishem ne kete perurim ka thene:

I nderuar z. Prefekt,

Z. Kryetar i Bashkisë,

Z. Drejtor i Policisë,

Të nderuar invetitorë që jeni përfshirë në këtë projekt të rëndësishëm,

Zonja dhe zotërinj,

Për mua është një kënaqësi e veçantë dhe së pari dua t’ju falënderoj për këtë përmendore që keni vendosur këtu që përkujtoni ata djem, ata burra që kanë dhënë jetën në krye të detyrës këtu, në shërbim të këtij komuniteti, të cilët janë pjesë e një numri të madh punonjësish të Policisë së Shtetit, që kanë dhënë jetën në krye të detyrës gjatë këtyre viteve të një tranzicioni të mbrapsht.

Sigurisht që kam ardhur me shumë kënaqësi dhe me shumë respekt këtu, për arsye se, së pari, ju keni kontribuar për të bërë një investim të rëndësishëm që na keni lehtësuar një barrë të madhe ne si Ministri dhe si qeveri. Por jo vetëm për kaq.

Në radhë të dytë, por ndoshta më e rëndësishmja është se keni dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm të angazhimit qytetar, sepse ne na duhet ta ndërtojmë vetë jetën tonë.

Dhe është shumë e rëndësishme që komuniteti i biznesit, komuniteti qytetar, të shohë te Policia e Shtetit një strukturë të vetën, një krah të vetin.

Përgjithësisht dhe fatkeqësisht për shkak edhe të historisë sonë, marrëdhënia e qytetarëve me policinë nuk ka qenë e shkëlqyer. Nuk kemi ndërtuar gjatë historisë sonë një marrëdhënie besimi dhe partneriteti të qytetarëve me policinë. Qytetarët, jo përherë e kanë parë policinë, si policinë e tyre. Më shumë e kanë parë si një instrument sundimi sesa një instrument shërbimi.

Është e rëndësishme që ne ta kuptojmë që policia është një instrument në shërbim të qytetarëve. Dhe ne, të gjithë si qytetarë, në çdo pozicion që të jemi, duhet ta japim këtë mesazh. Dhe ju sot keni dhënë një mesazh të madh, një mesazh të cilin duhet ta lexojë çdo shqiptar. Për të thënë që Policia është një instrument, që është në shërbim të qytetarëve, e jo një strukturë që sundon qytetarët dhe vetëm kur ta kemi këtë bindje atëherë qytetarët do të kenë një marrëdhënie të re me policinë.

Por edhe policia do të kenë pastaj, po ashtu marrëdhënie tjetër me qytetarët. Sigurisht që në këto vitet e tranzicionit policia e ka paguar një çmim të madh në shërbim të sigurisë publike. Siç e përmenda edhe në fillim e ka paguar një çmim edhe me jetën e anëtarëve të saj, janë rreth 224 punonjës policie që kanë dhënë jetën dhe me gjakun e këtyre burrave policia ka fituar edhe respektin e të gjithë qytetarëve të vendit.

Me shërbimin e saj të përditshëm ajo po provon përherë e më tepër se është një strukturë e besueshme, pozitive edhe sondazhet më të fundit të kryera nga partnerët tanë të besuar ndërkombëtarë. Tregojnë që Policia e Shtetit është ndër institucionet më të besuara në vend.

Por kjo nuk do të thotë se kemi arritur gjithçka. Ka absolutisht shumë punë për të bërë, dhe ky është mesazhi i duhur, ky investim, ky bashkëpunim i qytetarëve të Malësisë së Madhe, i investitorëve të saj me policinë është treguesi më i madh i asaj që ne mund të bëjmë dhe që duhet të bëjmë.

Kam qëlluar që të marr pjesë edhe në ceremoni të ngjashme, për inaugurim, zyra pritje qytetarësh, komisariatesh policie të cilat janë financuar nga buxheti i shtetit, apo nga buxheti i partnerëve tanë ndërkombëtarë.

Para ca kohësh kemi qenë në Librazhd dhe kemi inauguruar diçka të ngjashme, me para suedeze, ndërsa kjo që bëhet sot është me para shqiptare, madje jo me para të buxhetit të shtetit, por private, para të qytetarëve të kësaj bashkie, për këtë arsye jam vërtetë shumë i kënaqur që marrë pjesë këtu dhe dëshirojë vërtetë t’ju përgëzoj përzemërsisht për mesazhin që përcillni;

sigurisht që nuk na keni bërë më të pasur seç ishim, as ju nuk jeni bërë më të varfër nga ç’ishit, por keni dhënë një mesazh të mirë që: nëse ne duam ta ndërtojmë dhe përmirësojmë jetën tonë, ne duhet të punojmë bashkë dhe besoj që dhe strukturat e policisë do të dinë ta vlerësojnë kontributin tuaj, gjestin tuaj dhe ta kthejnë atë që ju keni investuar në këtë Komisariat ta kthejnë si shërbim ndaj qytetarëve të Malësisë së Madhe, malësi e cila ngelet përherë e madhe Kryetar, dhe me këtë gjest mbetët në krye.

Ju falënderoj përzemërsisht, ju uroj punë të mbarë, ju uroj suksese dhe gjithë të mirat