Ministria e Shëndetësisë ka theksuar se viti i ri shkollor do të nisë në datën 14 shtator.

Ndërkohë, përgjatë periudhës 31 gusht deri më 11 shtator do të zhvillohen orë mësimi të gjuhës shqipe dhe të matematikës, për ata që kanë humbur mësimin online gjatë kohës së pandemisë. Ministria e Arsimit sqaron se do të ruhen të gjitha masat anti- COVID.

“Nisur nga disa lajme ditën e sotme, MASR nënvizon se viti i ri shkollor NUK FILLON më datë 31 gusht, por më 14 shtator, ashtu siç edhe është parashikuar. Bëjmë me dije se në datën 31 gusht deri në 11 shtator do të zhvillohen mësime plotësuese VETËM me ata nxënës të klasave 1-5 (cikli fillor),

të cilët nuk kanë pasur akses dhe mundësi gjatë periudhës së mësimit online, mars–maj 2020. Ky program plotësues i pajis këta nxënës me njohuritë dhe aftësitë gjuhësore dhe matematikore që i përkasin programit mësimor, të zhvilluar në periudhën mars-maj 2020.

Zyrat Arsimore kanë identifikuar shkollat dhe nxënësit të cilët mund të jenë pjesë e këtij programi dhe që janë kryesisht nxënës të cilët u përkasin shtresave vulnerabël, romë, egjiptianë apo të zonave të thella gjeografike.

Zbatimi i programit plotësues do të menaxhohet nga drejtoritë dhe zyrat arsimore vendore, si dhe shkollat sipas rasteve të identifikuara. Ndërkohë, orët mësimore gjatë kësaj periudhe do të zhvillohen sipas të gjitha protokolleve të kushteve higjieno-sanitare, duke ruajtur distancimin fizik dhe mbrojtur shëndetin e gjithsecilit”, njofton Ministria.

Më herët, ministria e Arsimit, Besa Shahini ka bërë me dijet se mësimi do të nisë në bankat e shkollës, teksa ka theksuar se do të detajohet protokolli i sigurisë me Ministrinë e Shëndetësisë.