Ministria e Drejtësisë, Etilda Gjonaj ka ndërmarrë një inspektim pa asnjë lajmërim paraprak në burgun e Reçit. Në qendër të inspektimit ishte verifikimi i situatës me masat parandaluese anticovid, kontrolli në terren, evidentimi i kushteve për trajtimin e personave të dënuar, si edhe mbështetja e punonjësve të policisë së burgjeve dhe stafit civil në këto kohë pandemie.

Së bashku me drejtorin e burgut dhe shefin e sigurisë, Ministrja Gjonaj inspektoi mjediset e brendshme të infermierisë, gjendjen e medikamenteve, stokun e mjeteve mbrojtëse anticovid, kuzhinën e IEVP-së, sasinë dhe cilësinë e ushqimit, si edhe protokollet sanitare të stafit mbështetës.

Gjithashtu Ministrja vizitoi mjediset e përbashkëta të të dënuarve, sallën e komunikimit online me familjarët, ku la porosi të dyfishohet koha e komunikimit online të të dënuarve, për t’i ardhur në ndihmë mbajtjes së kontakteve me familjen në këtë kohë kur vizitat e të afërmve të tyre janë të pamundura prej situatës së Covid19.

Ministrja Gjonaj theksoi se do të tregojë zero tolerancë ndaj çdo lloj abuzimi nga stafi i burgjeve Gjonaj deklaroi se rritja e pagave të personelit të burgjeve përbën një shtytje mjaft pozitive pasi është hera e parë që miratohet dhe realizohet. Me hyrjen në fuqi të ligjit në fillim të gushtit 2020, do të barazohen pagat e policisë së burgjeve me ato të policisë së shtetit duke u trajtuar me vështirësi, vjetërsi dhe gradë.