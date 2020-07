Ministria e Shëndetësisë njofton se përditësimi i situatës me COVID-19 në Shqipëri nga e shtuna do të shtyhet pasdite për në orën 16:00.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ky orar i ri vjen nga fluksi 24 orë në ISHP si dhe zgjerimi i kapaciteteve të testimit me rritjen e numrit të testimeve dhe hapjen e laboratorit të dytë.

Nga 18 korriku qytetarët që duan të informohen për shifrat e 24 orëve të fundit të COVID-19 të përditësuara nga Ministria e Shëndetësisë do të duhet të presin orën 16:00.

NJOFTIMI NGA MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Pershendetje,

Nisur nga fluksi I punes 24/7 ne Institutin e Shendetit Publik, ku po punohet pa nderprerje ne cdo ore te dites dhe nates prej me shume se 4 muajsh si dhe nisur nga zgjerimi I kapaciteteve te testimit dhe per te permbushur raportimin 24 ore, perditesimi I situates se shkaktuar si pasoje e COVID19, duke filluar nga dita e shtune, date 18 Korrik e ne vijim, do te jete live ne oren 16:00 ne ERTV, ne faqen fcb te Ministres Manastirliu si dhe per median.

Duke ju falenderuar per mirekuptimin, ju uroj fundjave te mbare!