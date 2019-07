Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, së bashku me Drejtoreshën e Përgjithshme të Tatimeve, Delina Ibrahimaj kanë shpjeguar projektligjin e ri të fiskalizimit, që synon të sjellë një mënyrë të re të raportimit të shitjeve dhe blerjeve nga bizneset. Sipas ministres Denaj me ligjin e ri, që duhet të hyjë plotësisht në fuqi vetëm në vitin 2021, bizneset do të lëshojnë fatura elektronike, të cilat do të regjistrohen në kohë reale nga organet tatimore nëpërmjet internetit.

Gjatë konferencës në Ministrinë e Financave, Denaj ka shpjeguar se me anë të këtij sistemi të ri teknologjik do të reduktohet gabueshmëria dhe informaliteti si dhe do të reduktohet korrupsioni i inspektorëve në terren.

Denaj ka shpjeguar se gjithçka do të jetë online dhe shkelja do të shkojë së pari në aplikacionin online dhe më pas inspektorët do të dalin në terren për t’u ballafaquar me shkeljet e mundshme të bizneseve. Më pas Denaj ka deklaruar se në vitin 2013 kur Kroacia e aplikoj këtë sistem të ri, kishte një përmirësim me rreth 20%.