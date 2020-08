Ministrja e Arsimit Besa Shahini ka publikuar një video ku bën të ditur se tashmë shkollat në Shqipëri po bëhen gati për sezonin e ri shkollor 2020-2021 për të pritur nxënësit, mësuesit dhe prindërit, një vit shkollor që do të jetë ndryshe për shkak të COVID-19.

Një ditë më parë ministrja e arsimit Besa Shahini dha disa detaje në lidhje me mënyrën e zbatimit të udhëzimit për fillimin e vitit shkollor 2020-2021.

Shahini fillimisht theksoi se udhëzuesi i vitit të ri shkollor është konsultuar gjerësisht me grupet e interesit të Arsimit Parauniversitar, si sindikatat, këshillin e prindërve, drejtuesit e shkollave, grupe mësuesish e nxënësish.

Ministrja tha se të gjithë kanë dhënë kontributin e tyre që ky të jetë një dokument sa më gjithëpërfshirës dhe i zbatueshëm në Arsimin Parauniversitar në Shqipëri dhe shtoi se komunikimi i mënyrës së aplikimit do të komunikohet tek prindërit dhe nxënësit nga vetë mësuesit apo drejtuesit e shkollave.

Dezinfektimi ditor në shkolla sipas ministres është ai që bëjmë edhe në shtëpi, duke pastruar të gjitha sipërfaqet, korridoret, tualetet, pra është dezinfektimi që ndodh rregullisht në shkollë.

Por me shumë kujdes dhe me preparate që janë të përshtatshme për të luftuar virusin. Ministrja Shahini në përfundim të publikimit video-selfie, kërkoi që të mos hezitojnë ata që kanë pyetje, dhe shtoi se do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë që tu përgjigjet pyetjeve të tyre.