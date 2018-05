Debatet e zhvilluara ne mbledhjen e fundit te Keshillit te Bashkise Shkoder per projektin e ujesjellesit te Rrethinave, sipas drejtuesve te ndërmarrjes se ujesjelles – kanalizimeve te Shkodre, kane nje paqartësi te keshilltaret qe ka te beje me afatin e perfundimit te këtij projekti.

Sipas Mark Mollës, drejtor i kësaj ndërmarrjeje, tha se 6 muaj jane si afat per studimin dhe përgatitjen e projektit, ndersa zbatimi i tij ne terrenin konkret do te kryhet brenda vitit 2019 dhe jo brenda vitit qe jemi aktualisht.

Ky projekt konsiston ne rikonstruksionin e rrjetit te ujesjellesit te fshatrave Kullaj, Guci e Re, Shtoi i Ri, Shtoi i Vjeter, Pularia, Gruda etj. Do te ndertohet nje depo uji dhe do te vihen ne efiçence dy puse.

Me kete projekt, synohet qe te sigurohet uji i pijshem per 16 mije banore te ketyre fshatrave, te cilet ka vite qe nuk furnizohen nga ujesjellesi. Ndera sa i perket njesise administrative te Dajçit, ku qe me permbytjet e vitit 2010 nje pjese e rrjetit te ujesjellesit ne disa fshatra eshte jashte përdorimit, Molla tha se per ndertim te ujesjellesit te ri ne Dajhç duhet te investim nga qeveria, pasi Bashkia nuk ka fonde.

Drejtori Molla kujtoi se gjate përmbytjeve te mujit mars te këtij viti, 13 stacionine ujesjellesi pesuan demtime, por u arrit qe brenda pak jevesh te rivihen ne pune, dhe sot punojne normalisht.