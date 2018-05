Dy persona, burrë e grua të shpallur në kërkim janë arrestuar në Fier, pasi akuzohen për mashtrim duke marrë shumë të mëdha parash.

Fisinik dhe Migena Kajolli, 34 dhe 27 vjeç, nga Dërmënasi i Fierit premtonin punësim në sektorin privat kundrejt shumave të ndryshme, në total ata kanë marrë 200 mijë euro.

Për këta shtetas, Gjykata e Shkallës së parë Fier, me vendimin e datës 17.05.2018, ka vendosur masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale “Mashtrimi” dhe “Mashtrim i kryer në bashkëpunim me pasoja të rënda”.

Njoftimi i Policisë së Fierit:

