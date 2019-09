Dita sot në vendin tonë nis e kthjellët dhe e tillë do të vijojë deri në fund të saj falë masave ajrore të qëndrueshme dhe të thata. Mëngjeset mbeten të freskëta me vlera të temperaturave minimale nga 11 deri në 18ºC, ndërsa ato të mesditës nuk do ti kalojnë vlerat nga 31 deri në 34ºC.

Edhe për nesër vendi do të ndikohet nga temperatura relativisht të njëjta kushte atmosferike. Moti në pjesën më të madhe të territorit do të jetë i kthjellët. Në orët e mesditës do të ketë prezencë të vranësirave kalimtare më të theksuara në relievet malore dhe zonën e veriut. Këto vranësira do të shoqërohen me reshje shiu të dobta dhe lokale në relievet e larta malore.

Temperaturat në vlerat e mëngjesit do të variojnë nga 11 deri në 18ºC ndërsa ato të mesditës një rënie të lehtë duke prekur shifrat nga 28 deri në 32ºC.