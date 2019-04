Muaj Maj pritet të sjellë kapriço të shumta më motin. Sipas sinoptikanëve java e parë e Majit do të jetë me mot të paqëndrueshëm ku nuk do të mungojnë as reshjet e shit.

Megjithatë temperaturat do të luhaten mes temperaturave maksimale 23-24 gradë celcius. Ky mot i paqëndrueshëm do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.