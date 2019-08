Ata janë një nga frutat më tipike të verës: të shijshme dhe me ngjyra, ata promovojnë humor të mirë dhe nxirje të lëkurës.

Me ngjyrën e tyre të gëzuar, mishin e ëmbël dhe të shijshëm dhe lëkurën e butë, kajsitë janë të kaq të mira dhe të shijshme, por nuk duhen harruar dhe vlerat e shumta ushqyese. Ata janë të pasura me vitamina dhe substanca të shumta të dobishme, kanë pak kalori dhe, në sajë të futjes së tyre të mirë të beta-karotenit, promovojnë rrezitje dhe bukurinë e lëkurës. Ata janë gjithashtu shumë të përshtatshme për ata që duan të mbajnë linjat, duke pasur parasysh se 100 gramë frutash përmban vetëm 28 kalori.

Vlerat ushqyese– Kajsitë, emri botanik i të cilave është Prunus armeniaca, i përkasin familjes Rosaceae, njësoj si mollët dhe bajamet. Ato janë veçanërisht të pasura me pektin, një fibër të tretshme që kontribuon në rregullsinë e zorrëve. Ata janë një nga frutat absolute më të pasura të kaliumit, aq shumë saqë një racion i vetëm tre frutave siguron 10% të kërkesës ditore të këtij minerali.

Kaliumi është një antagonist i natriumit dhe për këtë arsye ka një fuqi të lartë kulluese: ajo është në gjendje të eliminojë lëngjet e tepërta që stagnojnë në indet e trupit tonë, duke parandaluar mbajtjen dhe celulitin. Kajsitë janë gjithashtu një burim i mirë i vitaminave, veçanërisht C, B1, B2, B3; përveç kaliumit ato përmbajnë magnez, kalcium, zink, hekur dhe acid folik. Beta-carotene me të cilën ata janë shumë të pasur transformohet në vitaminë A, kështu që 100 gramë frutash ofrojnë rreth gjysmën e kërkesës ditore të kësaj vitamine. Ata janë gjithashtu një burim i mirë i acidit folik, thelbësor për sistemin nervor.

Betakaroteni– Është përgjegjës për ngjyrën portokalli të frutave dhe ka një mijë vlera ushqyese. Përveç favorizimit të rrezeve, kjo substancë është në gjendje të neutralizojë veprimin e enzimave të caktuara që shkatërrojnë kolagjenin, proteina që ndihmon në ruajtjen e elasticitetit të lëkurës. Kolagjeni gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në tonin e muskujve dhe gjakut dhe anijet limfatike: kajsitë për këtë arsye kontribuojnë në elasticitetin dhe bukurinë e lëkurës, përmirësojnë qarkullimin dhe parandalojnë venat me variçe.

Të thata apo të freskëta– Përveç frutave të freskëta, të cilat në verë japin më të mirën e vet, ju mund të provoni edhe kajsi të thatë. Gjithashtu në këtë rast është një zgjedhje e shkëlqyer: ato janë në fakt një minierë e vërtetë e kaliumit dhe hekurit, me një kontribut edhe më të madh se frutat e freskëta. Ata mund të konsumohen si një rostiçeri, madje edhe me vetitë holluese, me kusht që të konsumoni një dozë prej dy ose tre copë: nëse është e mundur, është më mirë të blini një produkt organik, për ta parandaluar atë që të përmbajë dioksid sulfuri, ndonjëherë të përdoret si një ruajtës.

Për linjat– Duke pasur parasysh se janë të kufizuara në kalori, kajsitë janë të përshtatshme për regjime me kalori të ulët dhe detoksifikues. Ata mund të hahen në fund të një vakti, në një sallatë frutash apo edhe si një mëngjes ose si një rostiçeri që thyen oreksin. Për shijen e tyre të ëmbël dhe për ngjyrën e tyre të gëzuar, u pëlqejnë fëmijëve dhe janë një meze e lehtë e shkëlqyeshme, gjithashtu të konsumohen në det ose në piknikët në natyrë. Konsumi i 3-4 frutave të pjekura në ditë është një mënyrë e shkëlqyeshme për të mbajtur urinë nervore dhe ushqimet e ëmbla larg.

Për të “djegur”– Së fundi një kuriozitet. Për të “djegur” furnizimin me energji të siguruar nga 100 gramë kajsi, sipas faqes së internetit ‘MyPersonalTrainer’ ajo merr vetëm 9 minuta ecje të qetë, ose 4 minuta ecje të shpejtë (6.4 km në orë), ose 1 minutë udhëtimi, ose 3 minuta me biçikletë, futboll dhe vetëm 2 notime të lira. Nëse dikush ndodh që të ekzagjerojë me këtë frut të shijshëm, tanimë e di zgjidhjen.