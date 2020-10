Ministria e Shëndetësisë në përditësimin e saj të fundit bën me dije se në 24 orët e fundit janë shënuar 182 raste të reja dhe 5 viktima nga COVID-19 në vend.

Sa i përket rasteve të reja, kryesimin edhe sot mban Tirana me 61 raste, më pas Shkodra me 19 dhe Korça me 12.

Në total Shqipëria shënon 429 viktima zyrtarisht nga COVID-19 teksa raste të evidentuara gjatë gjithë pandemisë, 15 mijë e 752 nga të cilat 5 mijë 648 raste aktive.

NJOFTIMI NGA MSH

Ju informojmë lidhur me situatën epidemiologjike në 24 orët e fundit të COVID19 në Shqipëri: Janë kryer 1055 testime në 24 orët e fundit, nga të cilët kanë rezultuar pozitivë 182 qytetarë të prekur nga virusi SARS-COV2.

Janë shëruar 90 qytetarë, duke e çuar në 9675 numrin e të shëruarve në vend që prej fillimit të epidemisë.

Rastet pozitive të konfirmuara në 24 orët e fundit janë identifikuar në këto bashki:

61 raste në Tiranë,

19 në Shkodër,

12 në Korçë,

9 në Lushnje,

nga 7 raste në Fier, Berat,

nga 6 raste në Durrës, Elbasan, Pogradec,

nga 5 raste në Lezhë, Mallakastër, Gjirokastër, Prrenjas,

nga 4 raste në Tropojë, Kuçovë,

nga 3 raste në Sarandë, Dibër,

nga 2 raste në Kukës, Kavajë, Vlorë, Rrogozhinë, Librazhd,

nga 1 rast në Krujë, Fushë-Arrëz, Roskovec, Bulqizë, Skrapar.

Aktualisht në spitalin Infektiv dhe “Shefqet Ndroqi” po trajtohen 244 pacientë, 13 në terapi intensive nga të cilët 4 pacientë janë të intubuar.

Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, fatkeqësisht e kanë humbur betejën me COVID19, një 64 vjeçar nga Elbasani, një 66 vjeçare nga Kurbini, një 73 vjeçare nga Korça, një 81 vjeçar nga Shijaku dhe një 75 vjeçar nga Tirana.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet gjithë qytetarëve dhe bizneseve të jenë të kujdesshëm në zbatimin e rregullave të higjienës, distancimit dhe vendosjes së maskës.

Nga data 15 tetor maska ose barriera mbrojtëse prej tekstili bëhet e detyrueshme edhe në ambientet e hapura jashtë shtëpisë, në mënyrë që të minimizohet përhapja e infeksionit. Kontaktoni me mjekun e familjes ose telefononi Urgjencën Kombëtare në numrin 127 nëse dyshoni se ju apo një i afërmi juaj është i prekur nga COVID19.

Telefononi në linjën e gjelbër falas 0800 40 40 për të kontaktuar mjekun e familjes, për sherbim psikologjik te specializuar dhe të sigurt si dhe për çdo informacion tjetër rreth COVID19.

COVID-19 – Statistika (13 Tetor 2020)

Raste të reja ditore ​​182

Të shëruar ne 24 orë​​90

Humbje jete në 24 orë​​5

Testime ditore​​​1055

Testime totale ​​100,953

Raste pozitive ​​15752

Raste të shëruara ​9675

Raste Aktive ​​ 5648

Humbje jete ​​ 429

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë​ 2869

Durrës 590

Shkodër 426

Korçë ​304

Fier ​ 284

Lezhë 276

Elbasan 238

Vlorë ​203

Kukës 159

Berat ​ 153

Dibër​ 80

Gjirokastër 66