Ne kuader te muajit te muajit te letersise nxenesit e kolegjit “Hasan Riza Pasha” zhvillojne bashkebisedim me kryetarin e Shoqates se Shkrimtareve Zija Vukaj ne biblioteken “Marin Barleti”.

Nxenesit me heret marshuan ne kembe nga kolegji deri tek biblioteka me sloganin ” Vrapojme per te lexuar” per te sensibilizuar keshtu qytetaret qe te kthejne vemendjen tek leximi.