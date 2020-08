Policia e Shkodrës ka vënë në pranga një shtetas maroken i cili është kapur me drogë. Sipas burimeve te PKK Muriqan, në pikën kufitare është ndaluar një shtetas maroken me një automjet me targa italiane, ku pas kontrollit të ushtruar i është gjetur dhe sekuestruar një sasi rreth 30 kg lënde narkotike. Lënda narkotike ishte modifikuar dhe vendosur në bombola gazi. Ndërkohë deri më tani nuk ka asnjë informacion në lidhje me sasinë e kapur dhe identitetin e të arrestuarit.

Ne Muriqan , nga sherbimet e Policise Kufitare , si rezultat i kontrolleve te shtuara sot me date 31.08.2020, eshte paraqitur per te dale nga R.Sh shtetasi italian Cristino Trapani, 60 vjeç, i cili ishte ne drejtim te automjetit FIAT Nultipla. Gjate intervistimit linden dyshime dhe u kalua per kontroll ne vijen e dyte.

Nga kontrolli i automjetit u konstatuan tre bombola gazi. Nga kontrolli i bombolave te gazit u konstatua se ato ishin te salduara ne pjesen e perparme. Me pas u njera nga bombolat u shpua me trapon ku rezultoj se ne te kishte dhe nje bombol tjeter te futur brenda.

Policia Kufitare ka shpuar bombulen ku me pas eshte kontrolluar ane te endoskopit dallohet se ka disa pako te mbeshtjella me plasmas, ne te cilat dyshohet se kishte lende narkotike canabis sativa.