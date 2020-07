Deputeti demokrat, Myslim Murrizi i konsideron pazare marrëveshjet e arritura mes mazhorancës dhe qeverisë. Në fjalën e tij në Parlament, Murrizi i bindur se nuk do të votojë kodin zgjedhor tha se qeveria kërkon të blejë deputetë në parlament.

“Cfarë po kërkojmë ne? Ata kanë futur 12 pika, ti shikojmë pikat e tyre. Nuk ka pse ikën Taulanti, duhet të vijë këtu të diskutojë me 42 deputetët e opozitës. Ju 74 keni. Hajde filloni hapni ankandin, tenderin me xhake dhe trastë në dorë si ata të tjerët. Do merrni deputetë për të bërë një ligj që të ndalohet trafikimi i votës së trafikimit do të bëhet me vota të trafikuara në parlament. Ku ka moral ku ligj.

Ju doni tja shisni shqiptarët se po bëni një kod zgjedhor për të mos vjedhur votat, por ti vidhni në parlament. Ca keni bërë, opingat e Sheros keni bërë. OSBE ka thënë se militantët e partive vjedhin votat. Unë jam viktimë e dy mandateve të vjedhura. Pse një marrëveshje të sinqertë mes nesh doni ta quani pazar dhe 5 pazare të pista me ata i quani marrëveshje.

Ky parlament ka parë pazar të pistë në 91, ka bërë pazar nga halli në 97. Ka bërë pazar të pistë në prill 2008 dhe në 2017. As unë nuk kam qenë dakord për marrëveshjen e 2008 dhe 2017 se nuk më pyeti njeri”, tha Murrizi.