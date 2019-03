Nje prej kengetareve me te mire shkodran me nje karriere shume te pasur ne muziken popullore. Nje nga kengetaret me te dashur te publikut per shume dekada me radhe ne rang kombetar.

Nje prej artisteve me nje numer shume te madh kengesh te interpretuara nga ana e tij. Kohet e fundit u la ne harrese nga te gjitha pushtetet duke mos i dhene asnje lloj mbeshtetjeje apo kujdesje per kontributin e tij ne muziken dhe artin e kulturen shqiptare.

Ditet u fundit u shtrua ne spitalin rajonal te Shkodres pas nje semundje qe e kishte prej kohesh duke mos arritur qe ta perballoje dhe duke u ndare nga jeta ne moshen 84 vjeçare.