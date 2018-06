Këtë të Hënë në bashkinë e Shkodrës u prezantua projekti “Në qytetin tonë vendosim edhe ne, një bashkëpunim i bashkisë Shkodër me fondacioni politik Gjerman Konrad Adenauer i cili qëndron pranë Unionit Kristian-Demokrat të Gjermanisë.

Prezantimi i këtij projektit ka si synim që të drejtën e vendimarrjes ta kenë jo vetëm pushtetarët por edhe të rinjtë e qytetit të cilët në një të ardhme mund të bëhen politikanë të vendit.

Për këtë 5 gjimnaze ne Shkodër do të marrin pjesë në 5 workshope, nga e hëna deri të premten dhe do të pyeten për tre çështje aktuale të politikës lokale, ku në fund do të kenë mundësinë të dalin me një qëndrim të përbashkët.

Pas një procesi të gjatë vendimmarrës do të merret një vendim, i cili do të bazohet në një trajtim/diskutim të detajuar përmbajtësor të cështjeve në fjalë.

Të shtunën, kryebashkiakja e qytetit të Shkodrës Voltana Ademi bashkë me këshilltarët bashkiakë do të përjetojnë gjithë procesin e vlerësimit dhe do të përballen me idetë e të rinjve.

Fondacioni Konrad Adenauer“-Zyra për Shqipërinë, vë në jetë projekte me parlamentarë, akademikë, njerëz dhe aktorë të shtetit të së drejtës, për të arritur përmbushjen e kushteve të anëtarësimit të Shqipërisë në BE.