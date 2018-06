Ne sallen e OSCE ne Bashkine e Shkodres po zhvillohet projekti “Ne qytetin tone vendosim edhe ne” nje bashkepunim i Bashkise Shkoder me Fondacionin Konrad Adenauer.

Ky projekt lind si nje ide per te perfshire te rinjte ne vendimarrje lokale, per kete arsye cdo dite ato do te punojne per te artikuluar nevojat dhe format e zgjidhjes per problemet e qytetit.