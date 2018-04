Mediat suedeze kanë pasqyruar vrasjen e 28-vjeçarit shqiptar, Mario Majollari dy ditë më parë në Tiranë, pranë banesës së tij nga Kastriot Gjuzi për hakmarrje.

I riu shqiptar zuri vend në mediat suedeze për shkak se vetëm pak kohë më parë autoritetet e këtij vendi i kishin refuzuar atij kërkesën për azil.

“Në Shqipëri do më kapin dhe do më vrasin”, citon gazeta Svet Nyheter, Mario Majollarin kur ka dorëzuar kërkesën për azil. “Kishte thënë se nëse do ta kapnin do ta vrisnin”, ka thënë Anders Hedqvist, përgjegjës për menaxhimin e banesave për azil, ku 28-vjeçari shqiptar ishte dërguar gjatë procesit për azil.

“Ishte maji i vitit 2014, kur 28-vjeçari nga Shqipëria ka kërkuar një leje qëndrimi në Suedi. Ishte konsideruar se nuk kishte nevojë për mbrojtje, pavarësisht se kishte treguar për hakmarrjen ku familja ishte përfshirë dhe ishte kërcënuar që kur babai i tij ishte arrestuar. Në gusht të vitit 2015, ai refuzoi Këshillin e Migracionit.

Ai apeloi dhe mori një refuzim tjetër nga ligji administrativ në Göteborg dy ditë para Krishtlindjeve të të njëjtit vit. 28-vjeçari kërkoi një gjykim në Gjykatën Supreme të Migracionit por nuk e mori atë dhe u kthye në Shqipëri në pranverën e vitit 2016”, shkruan media suedeze.

“Ai u njoftua kur mori refuzimin për azil. Ai tha se nuk mund të qëndronte në Shqipëri, ai duhet të gjente një vend tjetër për të jetuar”, thotë Anders Hedqvist.