Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreca në deklaratë për mediat

“Më lejoni të them fillimisht se jam shumë i kënaqur për këtë rezolutë kaq të rëndësishme që ka ndërmarrë Bundestagu. Bundestagu gjerman thjesht njohu ecurinë e mjaftueshme që kishte bërë Shqipëria, duke identifikuar po ashtu disa fusha që ishin identifikuar më parë në Shqipëri, kështu që nuk do flas për kushte të reja.

Gjermania është një vend i rëndësishëm në be për rolin që luan jo vetme brenda be por edhe në arenën ndërkombëtare në poetikën e jashtme. Kemi gjithë shtetet e tjera anëtare të be që po vijojnë diskutimet e tyre në lidhje me vendimin që do të merret në tetor.

Është një hap që na çon në rrugën e duhur por le të respektojmë edhe diskutimet që po vijojnë shtetet e tjera.”, tha ambasadori i Bashkimit Evropian, Luigi Soreca