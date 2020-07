Nesër do të jetë takimi i dytë zyrtar pas fillimit të dialogut Kosovë-Serbi dhe i treti mes Avdullah Hotit dhe Aleksandar Vuçiç.

Hoti dhe Vuçiç do të jenë fizikisht të pranishëm kësaj radhe në Bruksel ku do të priten nga përfaqësuesi i lartë për marrëdhëniet me jashtë në BE, Josep Borrell si dhe nga i dërguari special për dialogun, Miroslav Lajçak.

Takimi do të mbahet në orën 16:00 teksa Hoti që nga takimi i parë ka vendosur kushtet apo ultimatumet e Kosovës për këtë dialog që ka hasur në reagim mohues nga Vuçiç.

“Pas rikthimit virtual të dialogut Beograd – Prishtinë të ndihmuar nga Bashkimi Evropian, të dielën më 12 korrik, një takim i dytë i nivelit të lartë do të mbahet në Bruksel të enjten më 16 korrik. Nikoqir i takimit me prani fizike të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq dhe kryeministrit të Kosovës, Avdullah Hoti, do të jetë Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë dhe Politikë të Sigurisë, Josep Borrell, i shoqëruar nga Përfaqësuesi special i BE-së për dialogun dhe çështjet tjera të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajçak. Dialogu është paraparë të fillojë në orën 16:00″, thuhet në njoftim.