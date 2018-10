Një zjarr i përmasave të mëdha perfshiu mbremjen e se henes një sipërfaqe pyjore në fshatin Zues të Shkodrës, ndërsa nga flakët rrezikuan edhe disa banesa.

Gazetari Senad Nikshiqi ne nje lidhje direkte per Stra Plus ka bere me dije se shuarja e flakëve ka qene e vështirë për shkak të terrenit të vështirë malor, por qe me nderhyrjen e ushtrise dhe nje helikopteri eshte bere i mundur neutralizimi i flakeve mengjesin e sotem.

Perveç djegies se disa shkurreve, mesohet se fatmiresisht nuk ka pasur asnje dem tjeter nga zjarri.