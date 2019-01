Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku ngrin të gjitha kontratat jo operative të ndërtimeve të HEC.

Gjithashtu ka nisur dhe procesi i skanimit të dokumentacionit licencues.

Belinda Balluku: “Është koha të bëjmë ndalesë. Kam vendosur fillimin e një procesi skanimi të dokumentacionit licencsues të çdo subjekti të licencuar dhe po ashtu dhe skanimin fizik të çdo HEC-i e subjekti realizues.

Nga ana tjetër kam vendosur ngrirjen e kontratave jo operative deri në daljen e raportit të skanimit të tyre” tha ministrja në një prononcim për median.

Procesi do ndiqet nga një grup pune i udhëhequr nga zv/ ministri.

Belinda Balluku: “Procesi do bazohet në kriterin e përputhshmërisë ligjore dhe përmbushja e kushteve kontraktuale nga subjektet e licencuara.

Duke përfshirë këtu kushtet teknike dhe afatet kohore të respektuara ose jo, si dhe kriteri i përputhshmërisë me kërkesat mjedisore. Do skanojmë dhe vlerësojmë nëse kontratat ekzistuese janë në përputhje me kushtet mjedisore dhe standardet e kërkuara në zonat përkatëse.”

Balluku e quajti “të papranueshme” rastin e HEC në kanionet e Holtës.

“Së bashku me ministrin Klosi do e kthejmë rastin e Gramshit në një platformë disktuimi të hapur me komunitetit dhe do punojmë për përmirësimin e bazës ligjore” u shpreh Balluku.