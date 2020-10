Lagjja nr. 4 ne qytetin e Shkodres, ka patur domosdoshmeri nderhyrjen ne infrastrukturen rrugore ne shume zona te saj. Njera prej tyre, eshte rruga “Ymer Prizreni”, ne krah te Qendres Komunitare Multifunksionale “Per Familjen”, shkolles “Kol Idromeno” dhe kopshtit “1 Qershori” i hapur se fundmi nga Bashkia Shkoder.

Kryetarja e bashkisë Shkodër Voltana Ademi inspektoi nga afër punimet ndërsa u shpreh se investim do të ndryshojë pamjen e zonës.

Ademi thotë se ky investim ishte parashikuar të fillonte këtë vit.

Me nje fond 4.3 milion leke nga te ardhurat e Bashkise Shkoder, ka nisur puna per rikonstruksionin e saj. Me perfundimin e punimeve, banoret por edhe nxenes, mesues, prinder, do te kene nje ambient te mireorganizuar dhe miqesor e mikeprites me ta.