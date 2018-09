Kreu i bashkise Puke, Gjon Gjonaj ka inspektuar punimet per rikonstruksionin e konviktitit “Ali Bytyqi” ne qytetin e Pukes.

Me nje fond prej 25 milion leke, siguruar nga ministria e Arsimit po behet e mundur krijimi I kushteve bashkohore per nxenesit qe vijnë nga fshatrat dhe akomodohen ne kete konvikt per te vijuar Shkollen e Mesme.

Gjonaj kërkoi nga drejtoresha e këtij institucioni dhe drejtori I urbanistikës ndjekjen hap pas hapi të këtyre punimeve me qëllim garantimin e cilësisë së këtij investimi.

Brenda dy javeve gjithcka do jetë gati dhe aktiviteti do të funksionojë normalisht. Ky institucion do te kthehet ne nje streh te ngrohte jo vetem per gjimanzistet, por edhe per nxenesit e shkolles 9 vjecare,

te cilet teksa duan te marrin dije me te kualifikuara ne shkollat e qytetit, apo te evitojne rruget e gjata ne kembe pergjate shtigjeve malore, mund te akomodohen ne kete institucion.