Një ton kanabis u sekuestrua mëngjesin e sotëm në tokën greke, ndërsa një shqiptar ra në pranga pas operacionit të autoriteteve vendase nga toka, ajri dhe deti.

Mediat greke, të cilat kanë zbuluar detaje nga operacioni i trafikut të drogës Shqipëri-Turqi shkruajnë se disa peshaktarë e zonës kanë parë ditën e djeshme një gomone me dy motorrë 350 kuaj fuqi secili dhe pranë tij një person që notonte në tentativë për të dalë në breg.

Menjëherë peshkatarët kanë thirrur policinë dhe policia ka ndërmarrë një aksion. Gjatë marrjes në pyetje shqiptari nuk ka dhënë asnjë dëshmi, duke bërë që hetuesit të vijojnë kontrollet për drogën.

Nga hetimi policia arriti në përfundimin se droga duhet të ishte fshehur në vendin e quajtur Sporadhes.

Ndërsa mëngjesin e sotëm ata nisën kërkimin shpellë më shpellë dhe arritën të zbulonin drogën në ishullin e vogël, Piperi, në zonën e Alonisit.

Dyshohet se në ishull veç lëndëve narkotike, ndodhen edhe trafikantë shqiptarë të drogës, të fshehur pas operacionit detar për goditjen e një rrjeti të trafikut të drogës Shqipëri-Greqi-Turqi.

Ky operacion lidhet me atë të zhvilluar disa ditë më parë ku u sekuestruan dy gomone me drogë dhe u prangosën disa persona, mes tyre dy skafistë shqiptarë.

Për zougla.gr një oficer i policisë tha: “Ne po kërkonim një shkëmb. Ne ishim të sigurt nga informacionet që kishim në lidhje me faktin se ku fshihej droga”.

Burime policore greke thonë se nuk është vetëm rruga Shqipëri-Turqi-Greqi që trafikantët e drogës duket se përdorin për të transportuar sasitë e drogës.

Ata thonë se një ton drogë është një sasi e madhe, por përveç kanabisit, një tjetër rrugë është ajo Ekuador-Pire-Shqipëri. Kjo referuar sekuestrimit të 137 kg kokainë në portin e Durrësit.

Nga kapja e dy muajve të fundit, me sekuestrimin e të paktën 500 kg kokainë nga Ekuadori në portin e Pireut në shtator, duket se kartelet e drogës në Amerikën Latine kanë arritur të gjejnë lidhje me trafikantët dhe me mafien shqiptare.