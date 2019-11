Moti do të jetë me diell në zonën perëndimore dhe vranësira deri të dendura me rreshje shiu të pakta në Juglindje.

Era do të jetë me drejtim Juglindje me shpejtësi maksimale 8 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 2 me lartësi vale 0,5- 0,8 metër në det të hapur. Temperaturat do të vijojnë me rënie.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 4/16°C

Zonat e ulëta 8/23°C

Zonat bregdetare 12/22°C