Deputeti i partisë Demokratike, Flamur Noka, i ftuar në studion e emisionit “Tonight” në Star Plus, me gazetarin Erzen Koperaj, me tone mjaft të ashpra ka folur për një fenomen që sipas Nokës është i qëllimshëm dhe ka të bëjë me boshatisjen e qëllimtë që po i bëhet veriut të Shqipërisë.

Sipas Nokës, këtë sukses e bëri Edi Rama, ndërsa nuk arritën t’a bëjnë as serbi dhe as turku.

Noka shprehet gjithashtu se do të përshkallëzohet aksioni i opozitës, pasi Edi Rama është bërë barrikadë për ministrant e tij.

Duke përmndur dështimet e qeverisë, ndër to drogën, Noka thotë se opozita nuk ka faj që kërkon drejtësi.

Në vitet e fundit, një numër i madh shqiptarësh, sidomos të veriut, kanë nisur një aksion të madh largimi për në vendet e Bashkimit Evropian. Arsyet kryesore kanë qenë ekonomike, duke e renditur Shqipërinë një ndër vendet me numrin më të lartë të kërkesave për azil, sidomos në Gjermani.