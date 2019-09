Personat që janë më të shkurtër janë më të predispozuar për tu prekur nga sëmundja e diabetit sesa ata që janë më të gjatë, sipas një studimi të ri shkencor gjerman, i cili konfirmon gjetje të ngjashme nga studimet e mëparshme.

Për çdo 10 cm gjatësi, rreziku i zhvillimit të diabetit tip 2 zvogëlohet me 41% për burrat dhe 33% për gratë.

Studiuesit, të udhëhequr nga profesori Matthias Schulze i Institutit gjerman i të Ushqyerit të Njeriut në Potsdam, i cili e botoi studimin në Revistën Diabetologia të Bashkimit Evropian për Studimin e Diabetit, analizuan të dhënat për afro 27.600 njerëz të moshës 35 deri në 65 vjeç.

Korrelacioni midis lartësisë dhe rrezikut të diabetit duket se është më i madh te njerëzit me peshë normale, pasi në këto raste rreziku i diabetit është ulur me 86% tek burrat dhe me 67% në gratë me dhjetë centimetra në lartësi.

Tek mbipesha dhe obeziteti, normat përkatëse për të dy gjinitë janë përkatësisht 36% dhe 30%.

Rritja e rrezikut për personat e shkurtër mendohet se vjen për shkak të përqindjes më të lartë të yndyrës në mëlçi dhe “profilit” më të keq të faktorëve të rrezikut kardiovaskular (presioni i gjakut, lipidet e gjakut, inflamacioni, etj), dhe kështu një rrezik i rritur kardiovaskular.

Personat e gjatë zakonisht shfaqin ndjeshmëri më të mirë ndaj insulinës dhe kanë funksionim më të shëndetshëm të qelizave beta që prodhojnë insulinë.

Studimi i ri tregon se në veçanti këmbët më të gjata shoqërohen me një rrezik më të ulët të diabetit. Studiuesit thanë se gjatësia tani duhet të konsiderohet një parashikues i dobishëm i rrezikut të diabetit.