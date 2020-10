Kryeministri Edi Rama ka ironizuar me opozitën duke publikuar një video. Rama thotë se oferta fituese për demokratët është ‘’Jepja Lulit e merr Monikën megjithë Ilirin’’.

Edhe dje Rama ironizoi me këtë deklaratë teksa sot thotë se me këtë ofertë bota është e tyrja. Në fakt debati qëndron mbi ndryshimet në Kodin Zgjedhor pasi opozita donte koalicion të përbashkët të cilën mazhoranca me Kuvendin tashmë e kanë ndaluar me ligj.

STATUSI NGA EDI RAMA

Oferta fituese për demokratët “Jepja Lulit e merr Monikën megjithë Ilirin!” dhe bota është e jotja